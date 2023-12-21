Путин заявил о рекордных объемах строительства дорог в 2023 году

В России по итогам уходящего года построят и реконструируют 31 тысячу километров дорог. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на открытии участка трассы М-12 «Москва — Казань».

«В целом по России, по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог», — сказал он.

Так, в регионах, в том числе в ЛНР, ДНР и Новороссии, уложено свыше 188 миллионов квадратных метров асфальта и бетона. По словам Путина, это рекордные объемы.

Кроме того, Путин заявил о важности наращивания темпов строительства социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог и другой инфраструктуры. Россия не просто может, она готова «строить качественно, быстрее и больше».

Президент подчеркнул, что надежные транспортные артерии имеют для России стратегическое значение, поэтому изначально и планировалось реализовать в полном объеме планы в сфере дорожного строительства.

Скоростная автомагистраль М-12 «Восток» — часть транспортного маршрута «Россия». Трасса от Москвы до Казани протяженностью 810 километров проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани. Запущено оно сегодня, 21 декабря.