Магистраль проходит через пять регионов России и протягивается до Казани.

Движение запущено по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани. Старт ему дал президент России Владимир Путин, приняв участие в церемонии по видеосвязи.

Российский лидер поблагодарил всех специалистов — инженеров и проектировщиков — за значительный вклад при строительстве магистрали. Путин отметил их огромный труд и высокий темп работы.

«Это отличный пример, хороший ориентир на будущее», — добавил президент.

Путин также выразил надежду, что ему самому удастся проехать по новой трассе. В заключении своей речи российский лидер запустил автомобильное движение.

«С Богом! Разрешаю», — сказал президент, поздравив всех с таким крупным событием.

Скоростная автомагистраль М-12 «Восток» — часть транспортного маршрута «Россия». Трасса от Москвы до Казани протяженностью 810 километров проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость проезда по платной трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит около четырех с половиной тысячи рублей для легковых автомобилей.