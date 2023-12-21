С большой любовью: на выставке-форуме «Россия» проходит день Карелии

Глава республики рассказал о туристической привлекательности региона.

Сегодня на выставке Россия — день Карелии. На открытии стратегической сессии по развитию туризма глава республики Артур Парфеничков рассказал, почему за последние два года турпоток в регион вырос в два раза и продолжает увеличиваться. Туда едут с друзьями и семьями, и с первого посещения влюбляются в природу региона и приезжают снова.

«Вообще Карелия уникальна чем? Она всесезонная. Я сам себе задаю вопрос, какая Карелия более привлекательная, летняя или зимняя? Я в сторону больше зимней склоняюсь. Взять тоже Талвиукко, в прошлом году 100 тысяч туристов посетили, уникальный питомник ездовых собак, олени северные среди природных снегов, леса», — выступил глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

Недавно в Петрозаводске появился новый современный аэропорт. Реконструирован железнодорожный вокзал. На днях завершилась реконструкция автовокзала. Отремонтировано более тысячи километров дорог. Все это также делается для того, чтобы в том числе привлечь и туристов.

«У нас есть стратегическая задача — комплексное развитие туризма Приладожья. Вокруг Ладожского озера сформировано уникальное инфраструктурная возможность отдыхать абсолютно без компромиссов. Прекрасные дороги, классные отели, хороший сервис в ресторанах и конечно наше историческое прошлое, природные парки и те незабываемые впечатления, которые вы получаете в республике Карелия», — поделилась коммерческий директор активов гостеприимства в Ленинградской области и Карелии Елена Махрова.

В этом году Карелия вошла в первую десятку национального рейтинга инвестиционного климата в регионах страны. А всего шесть лет назад в этом рейтинге республика занимала 56-е место.