С большой любовью: на выставке-форуме «Россия» проходит день Карелии

Эфирная новость 39 0

На выставке-форуме «Россия» проходит день Карелии

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Глава республики рассказал о туристической привлекательности региона.

Сегодня на выставке Россия — день Карелии. На открытии стратегической сессии по развитию туризма глава республики Артур Парфеничков рассказал, почему за последние два года турпоток в регион вырос в два раза и продолжает увеличиваться. Туда едут с друзьями и семьями, и с первого посещения влюбляются в природу региона и приезжают снова.

«Вообще Карелия уникальна чем? Она всесезонная. Я сам себе задаю вопрос, какая Карелия более привлекательная, летняя или зимняя? Я в сторону больше зимней склоняюсь. Взять тоже Талвиукко, в прошлом году 100 тысяч туристов посетили, уникальный питомник ездовых собак, олени северные среди природных снегов, леса», — выступил глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

Недавно в Петрозаводске появился новый современный аэропорт. Реконструирован железнодорожный вокзал. На днях завершилась реконструкция автовокзала. Отремонтировано более тысячи километров дорог. Все это также делается для того, чтобы в том числе привлечь и туристов.

«У нас есть стратегическая задача — комплексное развитие туризма Приладожья. Вокруг Ладожского озера сформировано уникальное инфраструктурная возможность отдыхать абсолютно без компромиссов. Прекрасные дороги, классные отели, хороший сервис в ресторанах и конечно наше историческое прошлое, природные парки и те незабываемые впечатления, которые вы получаете в республике Карелия», — поделилась коммерческий директор активов гостеприимства в Ленинградской области и Карелии Елена Махрова.

В этом году Карелия вошла в первую десятку национального рейтинга инвестиционного климата в регионах страны. А всего шесть лет назад в этом рейтинге республика занимала 56-е место.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:47
Психиатр Шуров о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Классика личностных расстройств»
19:31
«Новатэк» заявил о форс-мажоре с поставками на проекте «Арктик СПГ-2»
19:15
«Грозное заболевание с летальным исходом»: чем чревато экстремальное похудение Ивлеевой
18:59
Минфин анонсировал начало разблокировки иностранных активов россиян
18:53
Десять человек погибли при стрельбе в Чехии
18:43
Актер Золотовицкий, срочно госпитализированный в Москве, вернулся в театр

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса