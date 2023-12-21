Актер Золотовицкий, срочно госпитализированный в Москве, вернулся в театр

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 31 0

Актер и режиссер Золотовицкий презентовал свой спектакль «Соня-9»

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Артист готовится к премьере собственного спектакля и выглядит вполне здоровым.

Актер и режиссер Александр Золотовицкий, госпитализированный в Москве с бронхитом, уже вышел из больницы и готовится к премьере собственного спектакля. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что у артиста поднялась высокая температура, он мучился от сильного кашля и спустя несколько дней обратился за медицинской помощью. К счастью, очевидно, врачи сделали все необходимое, потому что уже 21 декабря, в четверг, Александр Золотовицкий презентовал свой спектакль «Соня-9», премьера которого состоится 22 декабря на Новой сцене МХТ имени А. П. Чехова.

Актер рассказал, как появилась идея создания постановки.

«Мы как-то так случайно написали песню „Колобок“, до того, как появился спектакль. Песня про Колобка на стихи из книги. И я понял, что все, быть спектаклю, это — судьба!» — говорит Золотовицкий.

Свой проект режиссер показал руководству театра, которое посчитало его «странным», но не отказалось поставить на своей сцене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как МХТ Чехова отпраздновал свое 125-летие.

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Актер Золотовицкий, срочно госпитализированный в Москве, вернулся в театр

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