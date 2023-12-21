Актер Золотовицкий, срочно госпитализированный в Москве, вернулся в театр

Актер и режиссер Золотовицкий презентовал свой спектакль «Соня-9»
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru
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Артист готовится к премьере собственного спектакля и выглядит вполне здоровым.
Актер и режиссер Александр Золотовицкий, госпитализированный в Москве с бронхитом, уже вышел из больницы и готовится к премьере собственного спектакля. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Ранее стало известно, что у артиста поднялась высокая температура, он мучился от сильного кашля и спустя несколько дней обратился за медицинской помощью. К счастью, очевидно, врачи сделали все необходимое, потому что уже 21 декабря, в четверг, Александр Золотовицкий презентовал свой спектакль «Соня-9», премьера которого состоится 22 декабря на Новой сцене МХТ имени А. П. Чехова.
Актер рассказал, как появилась идея создания постановки.
«Мы как-то так случайно написали песню „Колобок“, до того, как появился спектакль. Песня про Колобка на стихи из книги. И я понял, что все, быть спектаклю, это — судьба!» — говорит Золотовицкий.
Свой проект режиссер показал руководству театра, которое посчитало его «странным», но не отказалось поставить на своей сцене.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как МХТ Чехова отпраздновал свое 125-летие.
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