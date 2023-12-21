Опубликован рейтинг самых спокойных и самых опасных стран для туризма в 2024 году

Учитываются абсолютно все факторы риска — от климатической обстановки до вооруженных конфликтов.

На 2024 год появился рейтинг самых безопасных и, наоборот, самых опасных стран для путешествий. Его составила международная компания International SOS. В своих исследованиях они учли совершенно разнообразные возможные риски — от погодных условий до вооруженных конфликтов.

Самыми спокойными для туризма страны считаются государствами центральной или северной Европы, а самыми опасными были названы ряд стран Африки и Южной Азии. Лидерами анти-топа стали Сирия, Ирак, Йемен и Афганистан. Самые лучшие же — страны ЕС, Казахстан и ОАЭ.

В середине списка расположилась Россия вместе с Канадой, Австралией, США и западной Европой. Здесь есть небольшие факторы риска, но они крайне маленькие.

В сумме лидерами считаются Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Словения и Люксембург.

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