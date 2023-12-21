Десять человек погибли при стрельбе в Чехии

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 86 0

Еще 30 ранены.

Фото, видео: Reuters / DAVID W CERNY; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По предварительной информации, погибли десять человек при стрельбе в Чехии. Еще 30 — ранены. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на медиков чешской столицы.

Также известно, что устроивший стрельбу в Праге нейтрализован — он покончил с собой.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:48
Суд приговорил Михаила Абызова к 12 годам лишения свободы
19:47
Психиатр Шуров о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Классика личностных расстройств»
19:31
«Новатэк» заявил о форс-мажоре с поставками на проекте «Арктик СПГ-2»
19:15
«Грозное заболевание с летальным исходом»: чем чревато экстремальное похудение Ивлеевой
18:59
Минфин анонсировал начало разблокировки иностранных активов россиян
18:53
Десять человек погибли при стрельбе в Чехии

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса