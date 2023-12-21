Десять человек погибли при стрельбе в Чехии
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Еще 30 ранены.
Срочная новость
Фото, видео: Reuters / DAVID W CERNY; 5-tv.ru
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По предварительной информации, погибли десять человек при стрельбе в Чехии. Еще 30 — ранены. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на медиков чешской столицы.
Также известно, что устроивший стрельбу в Праге нейтрализован — он покончил с собой.
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