Десять человек погибли при стрельбе в Чехии

По предварительной информации, погибли десять человек при стрельбе в Чехии. Еще 30 — ранены. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на медиков чешской столицы.

Также известно, что устроивший стрельбу в Праге нейтрализован — он покончил с собой.