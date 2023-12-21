Полиция установила личность расстрелявшего 15 человек в Праге

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 98 0

При стрельбе в университете в Праге погибли 15 человек

Полиция установила личность расстрелявшего 15 человек в Праге

Фото: Reuters / DAVID W CERNY

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Происшествие уже назвали самым кровопролитным в истории Чехии.

Полицейские установили личность человека, открывшего стрельбу в центре Праги. Как сообщает издание Seznamzpravy, им оказался 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид Козак.

Молодой человек устроил стрельбу в центре столицы Чехии 21 декабря. По данными местных СМИ, студент сначала убил своего отца, затем пошел в учебное заведение, где открыл огонь по людям. По предварительным оценкам, погибли 15 человек. Также известно, что после этого Козак покончил с собой.

Полиции удалось выяснить, что о своих намерениях молодой человек писал в Telegram-канале, который создал в начале декабря этого года. У него было разрешение на оружие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд вынес приговор мужчине, стрелявшему по полицейским. Преступник открыл стрельбу по правоохранителям на границе Ростовской области и Донецкой народной республики.

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