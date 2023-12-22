Финляндия решила выдворить беженцев из страны с помощью денег

С 1 января 2024-го ее размер составит пять тысяч евро. С чем связано решение властей?

Финляндия сразу в 25 раз повысит выплату беженцам, которые согласятся вернуться на родину. Постановление вступит в силу с 1 января. Размер пособия вырастет с нынешних 200 до пяти тысяч евро. Также мигрантам предоставят бесплатный проезд на всех членов семьи.

Впрочем, действия финских властей наблюдатели связывают не столько с гуманностью, сколько с попыткой хоть как-то решить проблему с закрытием границ. Правительство страны Суоми остановило сообщение с Россией с середины ноября, жалуясь на наплыв мигрантов.

Но суровые меры понравились не всем, внутри Финляндии росло недовольство, граждане устраивали акции протеста в разных городах страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Литва запретила пустым грузовикам пересекать границу с Россией и Белоруссией.