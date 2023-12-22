Сигнал послан: США вновь озаботились судьбой замороженных активов России

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NYT: США начали переговоры по передаче активов России в пользу Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru

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На Западе, по разным оценкам, «зависли» около 300 миллиардов долларов российского ЦБ.

Власти США начали срочные переговоры о передаче замороженных Западом российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По данным издания, Вашингтон послал сигнал союзникам, дав понять, что в целом одобряет конфискацию активов нашего Центробанка на сумму больше 300 миллиардов долларов. А особенно актуальной эта идея выглядит на фоне пробуксовки финансирования режима Владимира Зеленского Конгрессом США. Впрочем, официально в Белом доме ответили, что говорить обо всем этом рано.

«Итак, не слишком ли рано говорить о том, рассматриваете ли вы возможность использования замороженных активов России?» — спросил журналист.

«Я бы сказал, пока слишком рано», — ответил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он добавил, что в Белом доме все еще ждут согласия Конгресса на выделение новых пакетов помощи Киеву. Кроме того, конфискация российских активов имеет множество юридических и экономических сложностей. Есть риск, что многие страны перестанут доверять американской финансовой системе и хранить деньги в долларах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США.

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