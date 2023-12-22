«Чудом не появилась там»: Кравец жестко прошлась по «голой» вечеринке Ивлеевой

Звезда «Дома-2» была в списке приглашенных, однако не смогла попасть на мероприятие. Впрочем, ее это даже обрадовало.

Модель, светская львица и звезда «Дома-2» Алена Кравец назвала «голую» вечеринку Насти Ивлеевой полной безвкусицей. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru знаменитость высказала свое мнение по поводу скандального мероприятия, на которое, к слову, тоже была приглашена.

«Каким-то чудом я не появилась там, просто не успела, но, конечно, все утро мне слали эти БДСМ-фото», — сказала Кравец.

Она не оценила подход к организации вечеринки и сказала, что сделала бы все гораздо элегантнее и аристократичнее, потому что красиво раздеваться тоже надо уметь, и она таким навыком обладает.

По мнению Кравец, вечеринка Ивлеевой была «на грани фола и пошлости», и с такими псевдо-закрытыми тусовками надо быть аккуратнее, потому что никто за них не похвалит. Тем более, гостей такого уровня, которые там были.

«Это как чувство вкуса — или оно у тебя есть, или его нет. Можно быть аристократичной и держать себя как леди, а не опускаться до какого-то животного стиля. Должна быть мера и золотая середина во всем, тем более, если ты известный человек, веди себя подобающе», — подчеркнула Кравец.

«Голая» вечеринка Ивлеевой может стать самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды.

Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе. Главной деталью ее образа стало бриллиантовое колье на бедрах стоимостью 23 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Ивлееву заявили в генпрокуратуру из-за «голой» вечеринки.

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