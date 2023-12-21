На Ивлееву заявили в генпрокуратуру из-за «голой» вечеринки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 39 0

Прогремевшее прошлой ночью событие имеет все шансы стать самой скандальной тусовкой года.

На Ивлееву заявили в генпрокуратуру из-за «голой» вечеринки

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Прошлой ночью популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила в Москве «голую» вечеринку. Тусовка, на которой собрались представители отечественного шоу-бизнеса, наделала много шума. На саму артистку обрушилась волна хейта. Кроме того, представители общественной организации «Зов народа» обратились в генпрокуратуру с просьбой проверить состоявшееся скандальное мероприятие на пропаганду ЛГБТ* и наркотиков.

«К главе СК (Александру. — Прим. ред.) Бастрыкину, генеральному прокурору (Игорю. — Прим. ред.) Краснову и министру МВД (Владимиру. — Прим. ред.) Колокольцеву составили обращение о проверке прошедшего мероприятия на экстремизм и пропаганду наркотиков», — сообщила пресс-служба организации в соцсетях.

Активисты назвали эту вечеринку «эпицентром скандального развлечения».

Сама Ивлеева заявила, что ожидала подобной реакции общественности. И отметила, что без хейта жить «станет скучно». Также она добавила, что подобные вечеринки западных звезд публика воспринимает с интересом, в то время как российскую эстраду критикует. На защиту блогера встала певица Лолита. Артистка заявила, что это была тематическая вечеринка, посвященная разным «арт-объектам без всяких претензий на настоящую эротику».

Ивлеева объявила на своей вечеринке дресс-код «almost naked» — минимум одежды. Своих гостей звезда встречала в черном пеньюаре и туфлях на высокой платформе. Главной деталью ее образа стало бриллиантовое колье на бедрах стоимостью 23 миллиона рублей.

Скандальную вечеринку Ивлеевой прокомментировал психиатр и нарколог Василий Шуров. Его профессиональное мнение читайте в нашем материале.

* — Запрещенная в России экстремистская организация

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