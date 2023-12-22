Запасы иссякают: Япония прекращает выпуск в России известного антибиотика

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

РБК: японская Astellas прекратит производство в России известного антибиотика

Запасы иссякают: Япония прекращает выпуск в России известного антибиотика

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Лекарство уже начало продать с полок аптек Москвы.

Международная фармакологическая компания со штаб-квартирой в Японии Astellas приняла решение прекратить в России производство одного из популярных антибиотиков и вывести его с рынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «Зио-Здоровье».

Сообщение об этом решении уже подтвердили в российском представительстве Astellas.

Отмечается, что во второй половине декабря в аптеках по всей России почти полностью закончились запасы этих антибиотиков. Например, в Москве 21 декабря лекарство было доступно только в одной из 2,5 тысяч подключенных к сервису аптек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России можно будет покупать лекарства по биометрии. Такое нововведение позволит приобретать эти препараты онлайн. Эксперимент будут проводить в регионах — Москве, Московской и Белгородской областях.

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