Запасы иссякают: Япония прекращает выпуск в России известного антибиотика

Лекарство уже начало продать с полок аптек Москвы.

Международная фармакологическая компания со штаб-квартирой в Японии Astellas приняла решение прекратить в России производство одного из популярных антибиотиков и вывести его с рынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «Зио-Здоровье».

Сообщение об этом решении уже подтвердили в российском представительстве Astellas.

Отмечается, что во второй половине декабря в аптеках по всей России почти полностью закончились запасы этих антибиотиков. Например, в Москве 21 декабря лекарство было доступно только в одной из 2,5 тысяч подключенных к сервису аптек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России можно будет покупать лекарства по биометрии. Такое нововведение позволит приобретать эти препараты онлайн. Эксперимент будут проводить в регионах — Москве, Московской и Белгородской областях.