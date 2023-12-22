«Спрос большой»: Греф выступил за приватизацию в России

Как эта инициатива поможет российскому рынку?

Президент Сбербанка Герман Греф выступил за приватизацию большинства компаний в России. Заявил он об этом в эфире федерального телеканала.

«Видите, что на фондовом рынке спрос большой на все виды инструментов — акции, облигации. Нужна ли приватизация — нужна», — сказал Греф.

По его словам, можно приватизировать огромное число государственных компаний, включая Сбербанк. Это позволило бы повысить привлекательность рынка России. Деньги от приватизации Греф предложить направить на строительство различной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин указал Грефу на последствия развития технологий искусственного интеллекта. Российский лидер в шутку поинтересовался, сможет ли ИИ заменить главу Сбербанка.