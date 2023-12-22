«Все умрут, а я останусь»: Диана Янголенко из «Пацанок» найдена мертвой в отеле

Это вторая за полгода звезда популярного шоу, ушедшая из жизни.

Звезда седьмого сезона шоу «Пацанки» Диана Янголенко найдена мертвой в отеле. Об этом сообщили в Telegram-канале популярной программы.

По словам возлюбленного Янголенко, она отравилась, после того, как выпила настойку из псилоцибиновых грибов. Что именно стало причиной смерти, тем не менее, пока не известно.

По данным ИА Регнум, мама Дианы отказалась давать комментарий по поводу произошедшего. Несколько дней назад «пацанка» писала в соцсетях, что собирается в зону СВО, чтобы работать там медсестрой.

«Все умрут, а я останусь!» — последний пост в Telegram-канале Янголенко выглядел так.

Диана стала второй за последние полгода участницей «Пацанок», которая умерла по странному стечению обстоятельств. 19 августа в Москве погибла звезда шоу «Новые пацанки» Юлия Михайлова.

Предварительной причиной смерти был назван несчастный случай, однако близкие сомневаются в этой версии. Коллега по телепроекту Кристина Захарова заявила, что за несколько часов до трагедии Михайлова участвовала в разборках, после чего была побита. После схватки пьяную и потрепанную девушку видели едва стоящей на ногах в том же районе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему участниц популярного шоу «Пацанки» преследуют несчастья.

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