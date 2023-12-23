Как бороться со спам-звонками: советы эксперта

Многие предпочитают просто игнорировать звонок. Но что делать, если незнакомые номера начинают одолевать по несколько раз в день?

С телефонным спамом сталкивался каждый из нас. Порой ситуация доходит до того, что звонки с незнакомых номеров с навязыванием различных услуг не прекращаются целыми днями. Это не только отвлекает от повседневных задач, но и вызывает раздражительность. Как раз и навсегда защититься от спам-звонков? Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин дал несколько советов.

Если вас одолевают звонки с незнакомых номеров, то можно подключить опцию «Антиспам». По словам специалиста, эта услуга есть у каждого сотового оператора. Также можно воспользоваться сервисом идентификации вызовов «Этикетка». Он поможет определить номер. А вы, в свою очередь, уже решите, стоит ли отвечать на звонок.

Муртазин объяснил, что номера россиян попадают в доступ для спам-звонков из-за утечек баз данных компаний, услугами которых мы пользуемся. Известны случаи, когда их взламывали и выкладывали в открытый доступ персональную информацию о клиентах.

«Именно их используют для навязчивых звонков с предложением об услугах или для мошенничества», — сказал эксперт в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

При этом он отметил, что количество спам-звонков в последнее время начало сокращаться, поскольку за этим стали бдительнее следить сотовые операторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую компенсацию можно получить за утечку данных.