«Уже устойчива»: угрожает ли миру распространение «непобедимой» инфекции с Украины

Может ли нашествие устойчивых к антибиотикам бактерий, которое распространилось среди украинцев, угрожать всему миру?

На Украине участились случаи выявления инфекционных заболеваний, которые устойчивы к антибиотикам. Инфекции буквально изматывают Вооруженные силы Украины (ВСУ). В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru эпидемиолог Николай Крючков рассказал, что это именно за инфекции и может ли на территории Украины зародиться новый вирус, который приведет к следующей пандемии.

В первую очередь специалист отметил, что в ходе затяжных вооруженных конфликтов нарушение гражданской инфраструктуры, дестабилизация политико-экономической ситуации, миграционные процессы создают значительные угрозы с точки зрения общественного здоровья, в том числе — и с точки зрения инфекционной безопасности. Кроме того, не стоит забывать, заметил Крючков, что частота применения антибиотиков в условиях военных действий заметно возрастает.

«Речь идет о профилактическом применении антибиотиков, в том числе и с целью лечения, естественно. И большая часть вот этой крупной массы, которая вызывает заболевание отдельных видов, она, действительно, уже устойчива», — пояснил Крючков.

При этом он отметил, что устойчивость вырабатывается к каким-то определенным антибиотикам, а не всем существующим. Но все равно это негативно сказывается на человеческом здоровье.

«Это сужает выбор и заставляет при выявлении данной инфекции проверять ее чувствительность к конкретным антибиотиками, что, конечно, затрудняет и удлиняет оказание медицинской помощи», — объяснил эпидемиолог.

Ухудшит ли это такое положение с хроническими инфекциями, например, туберкулезом? Конечно, и очень сильно. А также может ухудшить ситуацию и с ВИЧ-инфекцией, заметил Крючков.

Эпидемилог добавил, что существуют также и риски, связанные с активизацией ранее приглушенных инфекций, в том числе особо опасных, например, холеры.

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