«Пассивный актив»: почему Волочкова распродает свои квартиры в Астрахани
Волочкова продает последнюю квартиру в Астрахани, потому что она ей не нужна
Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Балерина хотела оставить ее, но все-таки решила попрощался с недвижимостью.
Балерина Анастасия Волочкова собиралась оставить последнюю квартиру в Астрахани, но решила все-таки выставить на продажу. Свое такое решение она объяснила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023».
«Это одна оставшаяся. Я думала оставить для себя, но я понимаю, что для меня это просто пассивный актив. То есть я ее продаю не потому что у меня нужда, а потому что просто она мне не нужна», — сказала она.
До этого на своей странице в соцсети Волочкова объявила о продаже этой квартиры в ЖК «Паруса» «с прекрасным видом на Волгу». По ее словам, кто-то может быть счастлив в ней.
Балерина ранее владела более чем 20 квартирами в Астрахани. Они достались Волочковой от экс-супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. В 2020 году она продала квартиры, кроме одной. Теперь настало время последней недвижимости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рассказала о несостоявшейся свадьбе.
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