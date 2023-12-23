«Пассивный актив»: почему Волочкова распродает свои квартиры в Астрахани

Балерина хотела оставить ее, но все-таки решила попрощался с недвижимостью.

Балерина Анастасия Волочкова собиралась оставить последнюю квартиру в Астрахани, но решила все-таки выставить на продажу. Свое такое решение она объяснила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023».

«Это одна оставшаяся. Я думала оставить для себя, но я понимаю, что для меня это просто пассивный актив. То есть я ее продаю не потому что у меня нужда, а потому что просто она мне не нужна», — сказала она.

До этого на своей странице в соцсети Волочкова объявила о продаже этой квартиры в ЖК «Паруса» «с прекрасным видом на Волгу». По ее словам, кто-то может быть счастлив в ней.

Балерина ранее владела более чем 20 квартирами в Астрахани. Они достались Волочковой от экс-супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. В 2020 году она продала квартиры, кроме одной. Теперь настало время последней недвижимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рассказала о несостоявшейся свадьбе.