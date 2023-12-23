Россия удержит часть взноса в ОЗХО на финансирование Группы по расследованию

|
Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Захарова: Россия удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

Россия удержит часть взноса в ОЗХО на финансирование Группы по расследованию

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

При этом Москва намерена продолжать играть активную роль в организации.

Россия и ее некоторые партнеры продолжат удерживать часть взноса, которая отводится секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование Группы по расследованию и идентификации, которая навязали США. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» Группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах «коллективного Запада“», — сказала она.

При этом дипломат назвала обязательством каждой страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия (КХЗО) выплату регулярного взноса в бюджет организации.

Кроме того, Россия совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками продолжит играть активную роль на площадке ОЗХО. По словам Захаровой, Москва видит свою задачу в восстановлении в будущем былого авторитета организации и сохранить целостность конвенции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия потеряла свое место в Исполнительном совете ОЗХО. Москва получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. В начале декабря президент РФ Владимир Путин назначил нового представителя страны при ОЗХО в Гааге.

+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Муж в кадре, сваха в жизни: как выглядят подлинные супруги актеров «Реальных пацанов»
11:39
«Некрофильская постановка»: Захарова связала провокации в Буче и Неммерсдорфе
11:28
«Очень сильная связь»: матери Дмитрия «Пухляша» Красилова стало плохо на похоронах сына
11:19
Россия удержит часть взноса в ОЗХО на финансирование Группы по расследованию
11:01
Повод веский: Байден и Трамп могут со скандалом вылететь из президентской гонки
10:45
«Это не ТО, вы не машину привезли»: Хайдаров раскрыл самые нелепые запросы клиентов

Сейчас читают

«Имеют тонкую связь»: предчувствуют ли собаки приближение смерти хозяина
«Без широких торжеств»: звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов женился
«Утопающий хватается за соломинку»: сможет ли Украина мобилизовать сбежавших из страны мужчин
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса