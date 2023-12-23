Аргентинский «президент с бензопилой» решил устроить чистку среди чиновников

Таким образом новый руководитель страны хочет сократить расходы на госслужбу.

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал уволить всех госслужащих, принятых на работу в этом году. Как сообщает издание Infocielo, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

По данным местных СМИ, Милей планирует уволить всех чиновников, нанятых после 1 января 2023 года для того, чтобы сократить расходы. Речь идем примерно о семи тысячах госслужащих. Кроме того, будет проведен аудит оставшихся сотрудников.

Стоит отметить, что только в администрации центрального правительства Аргентины работает около 500 тысяч сотрудников, а во всей стране их около четырех миллионов.

Напомним, 52-летний Хавьер Милей баллотировавшийся от либертарианской партии «Свобода наступает», победил по итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся в Аргентине в конце ноября. Известный как «президент с бензопилой», Милей обещал гражданам страны беспрецедентную политическую и экономическую реформу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый президент Аргентины подписал указ о 300 реформах разом.