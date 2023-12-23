Аргентинский «президент с бензопилой» решил устроить чистку среди чиновников

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 36 0

Президент Аргентины намерен уволить семь тысяч госслужащих, нанятых в 2023 году

Аргентинский «президент с бензопилой» решил устроить чистку среди чиновников

Фото: www.globallookpress.com / Cristobal Basaure Araya

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Таким образом новый руководитель страны хочет сократить расходы на госслужбу.

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал уволить всех госслужащих, принятых на работу в этом году. Как сообщает издание Infocielo, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

По данным местных СМИ, Милей планирует уволить всех чиновников, нанятых после 1 января 2023 года для того, чтобы сократить расходы. Речь идем примерно о семи тысячах госслужащих. Кроме того, будет проведен аудит оставшихся сотрудников.

Стоит отметить, что только в администрации центрального правительства Аргентины работает около 500 тысяч сотрудников, а во всей стране их около четырех миллионов. 

Напомним, 52-летний Хавьер Милей баллотировавшийся от либертарианской партии «Свобода наступает», победил по итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся в Аргентине в конце ноября. Известный как «президент с бензопилой», Милей обещал гражданам страны беспрецедентную политическую и экономическую реформу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый президент Аргентины подписал указ о 300 реформах разом.

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