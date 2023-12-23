Артистка Екатерина Соломатина сообщила о смерти актера Алексея Черных

Актриса театра и кино Екатерина Соломатина сообщила о смерти коллеги и близкого друга — актера Алексея Черных — в социальных сетях.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого…» — написала актриса.

Коллега артиста не скрывала эмоций в прощальном посте.

«Я буду скучать, Лешка! Пусть тебе там будет легко. Смотри за нами, оберегай нас — ты наш творческий брат, нас всех наши педагоги сделали родными, такими мы и останемся друг для друга. Навсегда. Прощай, Лешка!» — поделилась скорбью Соломатина.

Актер Алексей Черных родился 26 апреля 1980 года. В 2003 году окончил Школу-студию МХАТ. Работал в театрах Et cetera, принимал участие в спектаклях московского Театра.doc. Пресс-службы театров пока не прокомментировали информацию о смерти актера.

Также Черных известен по ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе», «Глухарь». В копилке артиста — только одна главная роль. Он исполнил ее в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова.

Еще на его счету — множество работ в озвучании кино и мультфильмов. В частности, Алексей Черных был официальным голосом Энтони Маки, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel. Также артист озвучил персонажа Джеки Чана в фильме «Сердце из стали».