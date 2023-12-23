Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных стран, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что Путин уже фактически провел итоговую встречу с кабмином на прошедшей неделе. Нового диалога до конца 2023 года не планируется.

Скорее всего, как и в прошлом году, Путин не будет поздравлять с Рождеством президента США Джо Байдена. Так как отношения США и России на данный момент находятся в таком состоянии, что «не до поздравлений».

Вероятно, пресс-служба Кремля уже в ближайшее время составит сводный документ с именами лидеров, которых поздравит с наступающим годом Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что традиционного приема в Кремле на Новый год не будет.