«Такого унижения снести не могла»: из-за кого Кирилл Лавров оставил Элину Быстрицкую

Сокурсники Элину Быстрицкую считали девушкой своенравной. Конечно, она красивая, но уж слишком строго и властно держала себя. Окружающие удивлялись как светлому, улыбчивому парню Кириллу Лаврову удалось покорить Снежную Королеву. Но сердцу не прикажешь.

У 23-летней красавицы Быстрицкой поклонников было хоть отбавляй. Но шумные студенческие вечеринки и свидания ее не привлекали. Все мечты не по годам серьезной девушки были связаны со сценой. Так же, как и у Кирилла. Только недавно его приняли стажером в Киевский театр русской драмы, и он думал только о том, как войти в труппу театра, но любовь приходит не по правилам.

Они познакомились в 1951-м. И понравились друг другу с первой встречи. Лавров был так влюблен, что сначала не обращал внимания на непростой характер и высокие требования Быстрицкой.

Летом молодая Элина должна была получить диплом. И влюбленные планировали пожениться. Когда до свадьбы оставалось несколько месяцев, он привел ее домой и представил родителям.

Те приняли невестку радушно. Отец Кирилла известный актер театра и кино Юрий Лавров пытался сгладить легкую неловкость первой встречи. За столом он рассказывал смешные истории, «травил» анекдоты. Но Быстрицкая даже из вежливости не пыталась делать вид, что шутки будущего свекра ей по душе. Сидела с безучастным лицом, как каменная. Лавров-старший опешил. В тот вечер и наметился раскол.

Не годится — эта высокомерная особа тебе в жены, сынок…

Не удивительно, что знакомиться с родителями Элины, мать актера отправилась одна. Те оказались людьми приветливыми и хлебосольными. Торжество решено было устроить летом, но все пошло не так…

В тот год зима оказалась невероятная снежной. Центральный вход театра завалило снегом. И молодой парторг Лавров с энтузиазмом организовывал расчистку сугробов. Явились все, кроме начинающей актрисы Валентины Николаевой, за что та и схлопотала партийный выговор.

Девушка была возмущена — она актриса и не обязана махать лопатой. Во время словесной перепалки Кирилл неожиданно «разглядел» милую, женственную Валю. И сам не понял, как влюбился, но сказать об этом Элине не решался. Мучительный для Быстрицкой разрыв произошел спонтанно.

Лавров собирался в гастрольный тур всего на пару недель. Ни о чем неподозревающая Элина, до сих пор считавшая себя невестой, приехала на вокзал с букетом. Она быстро шла по перрону и вдруг увидела его… Незнакомая девушка прикалывала маленький букетик ландышей на лацкан его пиджака. Казалось такой пустяк. Но глядя на них, она все поняла.

То, что я увидела, было изысканным, тонким, прелестным. Такое унижение я снести не могла! В этом что-то было, какой-то знак, сигнал, подсказка судьбы.

Увидев невесту с цветами, Лавров растерялся и начал смущенно знакомить девушек. Но Быстрицкая вспылила:

Между нами все кончено!

Она кинула букет в ближайшую урну и спешно направилась к выходу. Еще минуту Элина надеялась, что он остановит ее и извинится, но этого не случилось.

Брак Кирилла Юрьевича оказался очень счастливым. Надежный тыл, дети… Валентина оставила карьеру и посвятила себя семье. В 1955 году у них родился сын Сергей, а еще через десять лет дочь Мария. Судьба отмерила им 50 лет счастья.

Элина Быстрицкая очень быстро стала звездой. Но семейная жизнь долго не складывалась. Ей было уже за 30, когда она вышла замуж за высокопоставленного чиновника из Минторга СССР Николая Кузьминского. До нее он был дважды женат. Брак оказался бездетным. А еще супруг очень любил женщин, по этой причине через 27 лет она рассталась с ним.

Жизнь не раз сталкивала Лаврова и Быстрицкую на светских мероприятиях. Но Кирилл Юрьевич всегда наталкивался на ее холодный взгляд. Приближаться боялся. И только в конце жизни решился и подошел к уже не молодой, но все такой же прекрасной Элине Авраамовне. Ее улыбка заискрилась. Он поцеловал ей руку, и она его простила.

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