«Помните, меня ограбили?» — Виктория Боня рассказала о подарке возлюбленного

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 44 0

Виктория Боня получила в подарок от жениха изумрудные серьги

«Помните, меня ограбили?» — Виктория Боня рассказала о подарке возлюбленного

Фото: Mohammed Badra / ТАСС

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Избранник знаменитости Руслан Гасанов удивил звездную пассию.

Телеведущая Виктория Боня наслаждается отношениями с возлюбленным, который младше ее на 13 лет. Знаменитость в своем блоге похвасталась тем, что ее избранник очень щедрый человек.

По словам модели, бойфренд ей восстановил потерянное ранее дорогое украшение, при этом купив вариант с большим числом каратов.

«Руслан такой скромный, не хочет рассказывать. Помните ваши любимые изумрудные серьги? Он сказал: „Не беспокойся, не переживай“. И на день рождения подарил мне вот такие серьги. Только у меня были по каратику, а тут по два. Помните, меня ограбили, и у меня серьги украли?» — спросила она у поклонников и тут же добавила, что сережки вновь красуются в ее ушах, только еще больше, еще зеленее.

По мнению счастливой Бони, все, что должно быть у вас, всегда будет у вас.

Также звезда российского шоу-бизнеса показала фанатам своего молодого человека, который осыпает ее подарками. Пара предстала в черных тотал-образах, а блогер превратилась в блондинку с короткой стрижкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня намекнула на помолвку с еще женатым бойфрендом.

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