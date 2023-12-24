Хандра или психическое расстройство: как распознать у человека депрессию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 551 0

Психолог Макарова: депрессия характеризуется расстройством пищевого поведения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho; 5-tv.ru

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Если перечислить возможные симптомы депрессии, их наберется не одна сотня, однако психолог Алена Макарова выделила наиболее встречающиеся.

Даже у самого позитивного и улыбчивого человека порой наступают периоды подавленного состояния, когда ничего не хочется, нет сил, настроения, кажется, что все вокруг лишено смысла. Многие сразу заключают — депрессия. Однако хандра никак не связана с депрессией. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru психолог Алена Макарова рассказала, как отличить одно от другого, при каких симптомах человеку следует забить тревогу.

В первую очередь, специалист отметила, что депрессия- это заболевание, психическое расстройство. Оно носит затяжной характер. поэтому если у человека плохое настроение лишь несколько дней, называть это депрессией будет неправильно.

«Скорее всего, вашему организму просто необходима перезагрузка, и вы можете ему в этом помочь. Добавьте в жизнь мелкие радости, нормализуйте питание, сон, отдых, больше гуляйте на свежем воздухе. И вы довольно скоро придете в норму», — объяснила Макарова.

Кроме того, не лишним будет сдать анализы, чтобы убедиться — все показатели витаминов находятся в пределах нормы. Ведь зачастую нехватка чего-либо в организме провоцирует подавленное состояние, особенно в холодное время года. И, конечно, частым источником подавленного состояния, уныния и хандры является стресс, небольшой или какое-либо травмирующее событие.

«Здесь очень важно либо убрать источник стресса или исключить саму ситуацию, либо поменять отношение к происходящему», — добавила психолог.

Стресс как можно быстрее следует убрать, обратившись к специалисту. Ведь он может привести к депрессии, которая изрядно ухудшает жизнь.

«Если уже наступит депрессия, то она будет характеризоваться расстройством пищевого поведения, нарушением режима питания, сна, бодрости, когнитивными ошибками, двигательной заторможенностью, ухудшением памяти и, что самое страшное, суицидальными мыслями и попытками закончить жизнь самоубийством», — пояснила Макарова.

Поэтому если человек чувствует, что довольно долго пребывает в состоянии уныния, апатии, стоит как можно быстрее обратится к специалисту за помощью.

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