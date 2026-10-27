Новый штамм коронавируса PJ.2.1: есть ли он в России и чем опасен

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Новый вариант «Омикрона» уже обнаружили в нескольких странах. Роспотребнадзор отслеживает его распространение, но случаев заражения в России пока не зарегистрировано.

Что такое коронавирус PJ.2.1 — есть ли случаи в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Роспотребнадзор следит за новым вариантом коронавируса PJ.2.1

Роспотребнадзор ведет оперативный мониторинг ситуации, связанной с новым вариантом коронавируса PJ.2.1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На текущий момент в Российской Федерации случаи инфицирования вариантом SARS-CoV-2 PJ.2.1 не зафиксированы.

Впервые этот вариант, принадлежащий к эволюционной линии «Омикрон», обнаружили в начале мая в Канаде. Впоследствии его регистрировали в США, Испании, Австралии и Сингапуре.

Ключевая особенность нового штамма состоит в усиленной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2, расположенным на поверхности клеток человека. Теоретически это может содействовать более активной передаче инфекции.

Признаков более тяжелого течения заболевания не отмечается. Сведений о росте частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности нет. Также не наблюдается увеличения риска госпитализации, перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии либо летального исхода.

Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ночевка в неотапливаемом садовом домике в конце октября — начале ноября может обернуться не только дискомфортом. При сочетании низкой температуры с повышенной влажностью возникают дополнительные риски для здоровья.

Специалист объяснил, что в прохладном помещении температура тела снижается. Если в спальне ночью холодно, это связывают с признаками инфекций верхних дыхательных путей. Вдыхание холодного воздуха способно вызвать спазм сосудов слизистой, а местная иммунная защита при этом падает, из-за чего вирусам и бактериям проще проникать в организм.

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