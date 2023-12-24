Украина не справляется: офицер ВСУ пожаловался на избегающих наказания отказников

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Командир батальона ВСУ Губаренко: Украина не справляется с отказниками на фронте

Украина не справляется: офицер ВСУ пожаловался на избегающих наказания отказников

Фото: REUTERS

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Благополучно избегать ответственности украинцам помогает их же законодательство.

Мобилизованные граждане Украины избегают ответственности за отказ выполнять приказы из-за специфичности украинского законодательства. На это в интервью местному изданию пожаловался командир 2-го мехбатальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко.

«У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще», — заявил офицер.

По его словам, для того, чтобы привлечь боевика к наказанию за отказ от выполнения приказа уходит примерно от двух недель до месяца, а иногда можно даже после этого воспользоваться лазейками и избежать наказания. Сейчас возбуждено множество уголовных дел, некоторые не продвигаются еще с 2022-го.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине волонтеры сбежали под предлогом выезда за гумпомощью.

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