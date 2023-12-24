Так их и видели: на Украине волонтеры сбежали под предлогом выезда за гумпомощью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Украинские волонтеры сбежали под предлогом выезда за гумпомощью

Так их и видели: на Украине волонтеры сбежали под предлогом выезда за гумпомощью

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Десять человек активно разыскиваются киевским режимом, но пока безуспешно.

На Украине десять волонтеров воспользовались разрешением властей выехать за границу за гуманитарной помощью и сбежали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный киевскими властями чиновник Александр Прокудин.

«Мной были выданы распоряжения о разрешении пересечения границы для представителей организаций „Единая Украина“ и „Аджалык“. Они выехали и привезли обещанную гуманитарную помощь… Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину. Речь идет о десяти лицах», — заявил он.

По его заявлению, дело расследуют силовики киевского режима, беглецов активно разыскивают и планируют привлечь к ответственности. Теперь представителям организаций будет отказано в разрешениях на выезд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США недовольны Минобороны Украины. Народ Украины больше не верит в успех ВСУ на линии фронта, о чем и говорит насильственная мобилизация.

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