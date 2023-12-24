Западные союзники показали свое истинное лицо.

Западные страны предают Украину, они принуждают Киев заключить мир для невыгодных для него условиям. Об этом сообщила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в своем личном блоге в социальной сети Х.

«Прошло почти два года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось», — указала в посте она.

Депутат также отметила, что нож в спину прилетел в тот момент, когда Украина уже потеряла большой процент населения в боевых действиях раненными и убитыми, и теперь Киев пытаются склонить заключить мир на более худших условиях, чем почти два года назад.

«В могиле славы на найти», — подчеркнула Дейли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что шесть стран отказались от гарантий безопасности Киеву.