В Киеве сегодня празднуют 35-ю годовщину так называемой «независимости». На нее пригласили лидеров ЕС и США. Но ни Трамп, ни Макрон и даже Мерц, к примеру, не приехали.

Прибыл только новый британский премьер Бернем и несколько лидеров пограничных с Россией стран. Лондон пообещал передать Киеву технологию производства дальнобойных ракет Storm Shadow. Вот только сами британцы не вложат в предприятие ни фунта. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь увидел, как союзники Киева пытаются сократить на него любые траты.

Военный оркестр и почетный караул. Флаги, гербы и огромное кольцо оцепления. Даже с высоты птичьего полета не видно ни одного случайного прохожего. Так в Киеве отмечают 35 лет независимости, стараясь угодить каждому иностранному гостю даже в мелочах.

В классическом украинском таких феминитивов, конечно, не предусмотрено. Но главе Молдавии явно нравится. Как и остальным гостям. Среди европейских лидеров — такие политические «тяжеловесы», как Дания, Эстония, Финляндия, Латвия и Норвегия — их руководители приехали лично.

Немцы прислали главу МИД Вадефуля. Канцлер остался дома — пытаться вытянуть экономику собственной страны из пропасти. Но передал через министра небольшой подарок — 60 миллионов евро. Из них, правда, только десять — на саму Украину, остальное — различным фондам и волонтерам. Макрон сумел обойтись телефонным разговором. Денег не прислал.

Главный гость, без сомнений, — новый британский премьер Энди Бернем. Украина, очевидно, очень надеется, что он будет верным последователем политики, заложенной еще Борисом Джонсоном, то есть ярым сторонником войны и финансирования. Но пока — только пространные речи.

«Вам приходится вновь и вновь воевать за свою независимость. С самого начала вы сталкивались с нападением на ваш язык, культуру, выборы», — сказал премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

Кто нападал на украинский язык, премьер не уточнил. Но приехал, судя по британской прессе, с подарком.

«Энди Бернем передаст Украине секретные чертежи ракет Storm Shadow. Он согласился раскрыть секретную информацию о британских компонентах, чтобы Киев мог производить это оружие большой дальности для использования в войне против России», — пишет Telegraph.

Подарок в британском стиле — информация. Для самих англичан бесплатная. Завод по производству ракет должны построить французы. Лондон — только рассказать, где покупать недостающие запчасти. Но никакой стройки, конечно, нет. Как и денег. Именно их так не хватает Зеленскому.

«На сегодняшний день нам не хватает 27 миллиардов долларов, в том числе десять миллиардов, которые нам нужны в начале следующего года для укрепления нашей армии», — заявил Владимир Зеленский.

27 миллиардов долларов — это астрономические 1,2 триллиона гривен. В три раза больше, чем вся социальная сфера украинского бюджета. Но помощи ждать неоткуда. Главный союзник Украины, Польша, кажется, совсем отстранилась от Киева.

«Мы расходимся не столько с украинцами, сколько с некоторыми частями украинской власти из-за их абсолютно ошибочных решений о присвоении одной из элитных частей имени героев УПА*», — сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Что будут обсуждать европейские гости Киева за закрытыми дверями — неизвестно. Но украинцы больше всего боятся новых требований Европы, о которых уже говорят вслух — резко понизить возраст мобилизации. Даже если деньги Брюссель и Лондон найдут, то воевать уже сейчас почти некем.

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* — УПА признана террористической организацией и запрещена в РФ.