Не случайно Украина исправно голосовала против российской резолюции в ООН, осуждающей героизацию нацизма.

Загадка года — кто надоумил украинцев нанести на технику, в том числе западную, опознавательные знаки в виде крестов? Точь-в-точь, как на немецких танках времен Великой Отечественной войны. Возможно это был такой вызов, возможно это просто чья то глупость, но эффект от таких отметин они явно представляли неадекватно.

Наши идут в бой с красным знаменем Победы, ВСУшники — с немецкими крестами. А тут не может быть компромиссов — или мы их снова, или они нас и наших предков заодно в грязь втопчут.

Заигрывание с нацисткой символикой на Украине происходит не первый год, но как-то стеснялись, теперь не стесняются. В Киеве молодежь проводит флешмоб с флагом вермахта. И ничего. Их даже не задержали.

Не случайно Украина исправно голосовала против российской резолюции в ООН, осуждающей героизацию нацизма. Мы ее каждый год вносим. Вот и в этом году внесли и снова подавляющее большинство стран мира нас поддержало. 118 голосов — «за». Против — 49. Угадайте, кто еще, кроме Украины? Все киевские спонсоры во главе с США.

Канадцы, в том числе, не готовы осуждать героизацию нацизма. Конечно, у них нацистам в парламенте аплодируют и зигуют. Как тут осуждать? Своих-то.

Этот вопрос — один из тех «разломов», который мы видим на карте мира — между глобальным Западом и остальным миром. Для России борьба с неонацизмом и попытками переписать историю — это даже не миссия, это священный долг. Для выполнения которого, порой приходится, принимать сложные решения. Об этом говорил президент на совете законодателей.

«Если человек понимает, внутренне уверен в необходимости принятия тех или других решений, ему легче доносить до избирателя свою позицию. Это очень важно. Ответственное отношение к делу — в этом и суть ответственного отношения к своим обязанностям, к людям, которые голосуют за вас. Речь идет, конечно, и об укреплении безопасности нашей страны в целом, о защите наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии», — сообщил Владимир Путин.