ЕС строгого режима: как власти Европы хотят защититься от наплыва мигрантов

Внутри ЕС Брюссель намерен ввести гибкую солидарность, но иностранцам от этого легче жить не станет.

Тем удивительнее выглядит усиление Евросоюзом, до которого от Петербурга два шага вдоль залива, концепции «У нас тут райский сад, а вокруг — дикие джунгли», как сформулировал главный дипломат союза Жозеп Боррель. В ЕС согласовали на этой неделе проект нового закона о миграции и предоставлении убежища. Если коротко — попасть в рай-ЕС станет сложнее.

Это больше похоже на какой-то фэнтези-сценарий, чем на юридический документ, после трех лет споров. Каждого мигранта или просто подозрительного вблизи границы будут задерживать, допрашивать, собирать отпечатки пальцев и прочую биометрию, а на время рассмотрения заявления помещать в карантин, более похожий на колонию общего режима. Воздушный и морской контроль границы усилят дронами и камерами, а наиболее «ходовые» у мигрантов маршруты перегородят заборами, в том числе с выносными постами в странах Африки и в Турции.

Внутри ЕС Брюссель намерен ввести гибкую солидарность, по принципу «бери или плати». Или государство принимает как указали из центра по «нормативу» беженцев, или платит в общий фонд отступные в 20 тысяч евро, то есть два миллиона рублей за каждого.

Европа стареет и вырождается, прирост населения дают только мигранты. Это провоцирует уличные конфликты и рост популярности «правых партий». Новый закон о мигрантах — это попытка либералов и центристов удержаться у власти. В июне 2024 года выборы в Европарламент и «правым», а также «нацменьшинствам» выбивают из-под ног опору для ведения кампаний.

Римская империя, это первый Евросоюз, пал под набегами варваров из-за внутренних распрей. Ничему история их не учит.