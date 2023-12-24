Опасения оправдались? Как актеры «Счастливы вместе» относятся к продолжению сериала

Совсем недавно российские телезрители вновь увидели полюбившихся героев.

Не так давно на экранах российских телезрителей вышло продолжение культового сериала «Счастливы вместе». Теперь одна из самых популярных историй страны называется «Букины» и рассказывает, как после стольких лет изменилась жизнь главных героев. Однако «новое виденье» понравилось далеко не всем фанатам комедии. Многие не поняли необходимости продолжения и не оценили вышедшие серии. О том, почему сиквел все же вышел в свет, рассказали E1.RU актеры, так полюбившиеся аудитории.

Виктор Логинов

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Артист в сериале исполнил роль Гены Букина, главы семейства. По его мнению, снимать продолжение «никогда не было хорошей идеей», но, с другой стороны, «на этот вопрос больше предстоит ответить зрителям».

Проект Виктору по-настоящему полюбился: ему понравилась концепция. Как объяснил актер, люди киноиндустрии «живут и работают на потребу зрителю». Именно поэтому создавать то, что просто уйдет в «далекий ящик» неправильно.

«Такова актерская, режиссерская и продюсерская сущность. Все это нужно показывать! Картина, которая написана, должна видеть своего зрителя. Иначе зачем ее писать», — поделился своим мнением Логинов.

Наталья Бочкарева

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Супруга Гены Букина Даша была очень популярна среди поклонников картины. Ее сыграла Наталья Бочкарева. Артистка особенно рада, что культовый сериал получил свое заслуженное продолжение. Она считает, что «Счастливы вместе» всегда помогал легче переживать трудности и неприятности. Комедия стала настоящей «отдушиной», а ее семейная история, которых сейчас так не хватает, знакома и близка каждому.

Еще одним примером того, что сиквел стал хорошей идеей, стала небольшая история актрисы. Наталья поделилась, что недавно была в одной из Красногорских школ, где к ней с благодарностью подошла учительница. Женщина призналась, что сериал неоднократно спасал их супружескую пару от разрыва.

«Она сказала, что несколько раз они были прямо на грани, но, когда садились смотреть наш сериал, их проблемы переставали казаться такими глобальными, а обиды — такими серьезными. Это очень важно», — вспомнила Бочкарева.

Дарья Сагалова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Исполнительница яркой и запоминающейся Светы Дарья Сагалова сперва не верила, что ее персонаж может понравиться аудитории после такого количества времени. Однако сейчас знаменитость в полном восторге.

Получившийся сериал она находит очень душевным, с потрясающей «картинкой». Сагалова отмечает огромную заслугу режиссера и операторов, благодаря которым она так нравилась себе в кадре.

«Не так уж все оказалось страшно, как я думала сначала, не такая уж и взрослая Светка», — поделилась Дарья.

Александр Якин

Коротаев Артем /ТАСС

Как и «отец» по сюжету, Александр Якин, сыгравший роль Ромы Букина, сомневается в необходимости снятого продолжения. Он считает, что угадать зрительские запросы действительно сложно и не всегда возможно. Кто-то радуется сиквелам любимых историй, а кто-то находит финалы испорченными.

«Я думаю, что ответ на вопрос, хорошая ли это идея, всегда находится где-то посередине. Кто-то скажет, что это уже не то, раньше была трава зеленее. А кто-то, наоборот, что это современно и свежо, то, что нужно», — раскрыл свое отношение к новой картине Якин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сериал «Не родись красивой» возвращается на телевидение.