Обезьяны помогли ученым разыскать древнее царство Пунт

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Эти земли долгие годы оставались затерянными. Подсказку в их поиске удалось найти в 1881 году в Эрмитаже. Только вот на ее разгадку ушло больше века.

Обезьяны помогли ученым разыскать древнее царство Пунт

Фото: www.globallookpress.com / Hans Zaglitsch

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Легендарное царство Пунт, упоминания о котором сохранились в папирусах Древнего Египта, наконец-то «открыло свои врата» для ученых. Об этом рассказывает РИА Новости.

Долгие годы Пунт считалось затерянным. Древние египтяне в свои письменах рассказывали о некой земле, куда они совершали экспедиции. Только никаких географических наводок для потомков они не оставили.

Указать путь к древней цивилизации помогла находка, сделанная в 1881 году в Эрмитаже. Тогда 25-летний научный сотрудник музея Владимир Голенищев обнаружил свиток, содержащий произведение под названием «Сказка о потерпевшем кораблекрушение». В ней повествование велось о путешествии сановника к земле Пунт.

Ученые почти полтора века пытались определить, о каких землях идет речь. При очередном изучении свитка их внимание привлекло описание «диковинных животных», которые были привезены издалека. Удалось установить, что автор говорил бабуинах, которые исторически в Египте не водятся.

Обезьяны в древности считались священными животными. После смерти их бальзамировали, что позволило собрать ДНК у сохранившихся экземпляров и сравнить его с ДНК ныне живущих особей.

Результаты показали, что приматы были завезены с территорий современных Джибути, Сомали, Эфиопии и Эритреи. Это позволило ученым предложить, что земля Пунт располагалась именно в восточной части Африки.

Ранее 5-tv.ru писал, что зловещее сооружение откопали в Перу.

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Обезьяны помогли ученым разыскать древнее царство Пунт

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