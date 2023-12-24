«10 лет в декрете»: почему звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова пропала с экранов

Актриса, сыгравшая взбалмошную дочь Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», рассказала, чем занималась в последние годы.

Актриса Дарья Сагалова известна россиянам как Света Букина из комедийного сериала «Счастливы вместе». О том, почему артистка перестала сниматься в кино, о недавнем вовращении в карьеру она рассказала в интервью журналисту Лауре Джугелии.

По словам Сагаловой, за эти десять лет отсутствия на экранах она стала многодетной матерью и посвятила всю себя семье.

«Даша Сагалова никуда не пропала, она счастлива, живет в семье, работает, ведет бизнес, воспитывает детей, сначала она их рожает раз в три-четыре года. Даша Сагалова десять лет официально находится в декрете. Сейчас я стала периодически выходить на съемки, потому что поняла, что могу на чуть-чуть оставлять детей одних», — поведала дочь Гены Букина о том, как устроена ее жизнь сегодня.

Она подчеркнула, что решила сделать паузу в карьере, так как поняла, что материнство и съемки — совершенно несовместимые вещи, особенно когда дети маленькие и регулярно болеют. Сагалова поделилась, что последние серии «Счастливы вместе» снимали, когда ее старшей дочери было шесть месяцев.

«Когда снимали последние серии, я была кормящей матерью с таким подбородком, с полугодовалым ребенком на руках, поняла, что это абсолютно невозможно», — сообщила знаменитость.

Кроме того, звезда кино высказалась, что считает себя очень дотошным человеком, который любым делом занимается максимально скрупулезно и внимательно.

«Я человек-зануда», — заключила собеседница Джугелии, добавив, что это бесуловно сказалось при принятии решения в пользу семьи и детей.

Ранее 5-tv.ru писал, как актеры «Счастливы вместе» относятся к продолжению сериала.