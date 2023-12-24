Николай Басков ликвидировал свою киностудию «Королевская гора» в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 61 0

Основана компания была им вместе с ныне покойной Александрой Яковлевой. Неужели после ее смерти бизнес прогорел?

Николай Басков ликвидировал свою киностудию «Королевская гора» в Москве

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Тема:
Умерла Александра Яковлева

Народный артист РФ Николай Басков закрыл свою московскую киностудию, которую в 2020 году он основал вместе с актрисой Александрой Яковлевой. Согласно данным 5-tv.ru, ООО «Королевская гора» было ликвидировано еще летом.

Басков и Яковлева учредили киностудию для производства исторического фильма. Они хотели рассказать зрителю о посольстве Александра Невского в Золотой Орде. Только съемки сорвала смерть Яковлевой в апреле прошлого года.

5-tv.ru

5-tv.ru

Басков, судя по всему, в одиночку тянуть проект не хотел, свернул его, а студию закрыл. В материалах, к которым удалось получить доступ 5-tv.ru, указано, что «Королевская гора» была ликвидирована 14 июня 2023 года.

По данным СМИ, свернуть бизнес без скандалов не получилось. Пишут, что художник-модельер судилась со студией, которая не заплатила за изготовление исторических костюмов. Суд ее иск удовлетворил и постановил, что «Королевской горе» надо выплатить пострадавшей стороне 572 тысячи рублей. Но денег она не получила, так как компании больше н существует.

В документах также значится, что доля Баскова в уставном капитале составляла 51%, а Яковлевой — 49%. Примечательно, что с 2021 года на Яковлеву было зарегистрировано еще одно ООО с таким же названием, но располагается оно в Калининграде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько российские знаменитости зарабатывают в Новый год.

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