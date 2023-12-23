Как проводят Новый год знаменитости шоу-бизнеса рассказали представители индустрии.

В Новый год обычно почти каждый человек стремится оказаться в кругу семьи, с удовольствием отметить праздник и, наконец, отдохнуть. Однако позволить себе такую роскошь могут не все, в том числе и деятели культуры. Многие знаменитые артисты России в новогоднюю ночь радуют поклонников и фанатов — для них это прекрасный способ заработать на праздничных корпоративах. Также в декабре большое количество знаменитостей первого эшелона повышают свой ценник выступлений, о чем рассказали «Известия».

Выгодный декабрь

В предновогоднее время звезды участвуют в настоящем забеге между корпоративами — важно везде успеть, ведь декабрь оказывается настоящим «кормильцем». Певец Родион Газманов считает, что подобная гонка определенно стоит того. По мнению артиста, любой исполнитель получает удовольствие от праздничных мероприятий, а некоторые также ценят двойные-тройные гонорары.

«Декабрь — это кормилец. Наверное, где-то 30–40% своего годового дохода зарабатывают артисты в декабре. Это, конечно, суматоха и суета, потому что приходится совершать логистические подвиги. Большую часть времени в декабре артист проводит в пути, особенно если он востребован и на него есть спрос», — поделился музыкант.

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что гонорары за новогодние выступления по сравнению с прошлым годом в этот раз заметно увеличились. В пример он привел Стаса Михайлова и Николая Баскова, чьи зарплаты дошли до шести-восьми миллионов.

«Сама новогодняя ночь еще возрастает в цене. Многие артисты сейчас стоят за новогоднюю ночь от десяти до 20 миллионов рублей», — объяснил продюсер.

По данным Табриза Шахиди, концертного директора артистов компании «Империя музыки», в последнем месяце уходящего года в топе продаж оказались такие артисты, как «Руки Вверх!», Полина Гагарина, SHAMAN, Анна Asti, Григорий Лепс и многие другие.

Праздничный прайс

Эксперты считают, рынок действительно оживился — заказов очень много, причем почти каждый может обойтись как минимум в десять миллионов рублей. В оплату входит не только выступление, но и установка звука, заказ гостиницы, перелета и транспорта.

«Например, недавно мы отработали со Стасом Михайловым в Иркутске. 1,2 миллиона стоило только звук поставить. Звуковой райдер будет примерно одинаковый что у Валерии, что у Михайлова, что у Киркорова. Тысяч 700 стоил перелет Михайлова с коллективом», — сообщил Сергей Лавров.

По мнению Табриза Шахиди, удорожание праздничных торжеств может быть связано с с волатильным поведением валют, а также с исчезновением украинских артистов, что сильно сказалось на росте гонораров российских исполнителей.

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