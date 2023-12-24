На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»

Открытие фестиваля «Наша зима» и главного ледового катка Подмосковья состоялось на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ, сообщает Минобороны РФ.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка открыли зимний фестиваль «Наша зима» и освещение главной елки Министерства обороны на ледовом катке. А открыли катание на льду профессиональные фигуристы.

В рамках проекта Министерства обороны «Своих не бросаем!» и программы Федерального агентства по делам молодежи «Больше, чем путешествие» на открытие главной елки МО РФ приехали участники спецоперации и их семьи из разных регионов России. Спецрейсы «Время героев» доставили более семисот человек на главный каток Подмосковья. Перед началом праздника участники проекта посетили музей «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», Главный храм Вооруженных сил и музейную площадку № 1 парка «Патриот».

«Открытие зимнего фестиваля „Наша зима“ и Главного катка в Подмосковье — это новогодний подарок для участников СВО и их семей. <…> Это мероприятие призвано создать новогоднюю атмосферу и подарить яркие впечатления всем участникам фестиваля», — отметил врио начальника управления ГВПУ ВС РФ полковник Эдуард Масловский.

Цель проекта «Своих не бросаем» — оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач спецоперации, прошедшим реабилитацию, а также их семьям.

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