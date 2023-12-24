Рустем Умеров существенно огорчил граждан Незалежной.

Только после окончания украинского конфликта в Незалежной пройдет полная демобилизация. Об этом в эфире местного телеканала заявил министр обороны государства Рустем Умеров.

«Слово „демобилизация“ мы можем использовать только после того, как закончится спецоперация», — подчеркнул он.

Умеров недоволен тем, что граждане так «демонизируют» мобилизационные действия, а служба в ВСУ воспринимается как жестокое наказание. В данный момент идет подготовка «матрицы мобилизации», которую планируют разъяснить каждому на разных уровнях — юридическом, законодательном и техническом.

«Мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично уволен», — заявил министр.

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