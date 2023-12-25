Зеленые человечки? Рядом с самолетом Джо Байдена замечен НЛО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

NYT: над аэропортом Лос-Анджелеса рядом с лайнером Байдена заметили НЛО

Зеленые человечки? Рядом с самолетом Джо Байдена замечен НЛО

Фото: depositphotos / boscorelli

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Журналистам удалось заснять таинственный объект.

Несколько американских очевидцев заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в воздушном пространстве над аэропортом Лос-Анджелеса в тот самый момент, когда там шел на посадку самолет президента США Джо Байдена. Этой информацией поделились журналисты издания The New York Times.

Предмет в форме шара попал на видеокадрах с дозаправки в воздухе сопровождающего борт президента истребителя F-35.

«Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу… Это оно? НЛО, о котором мы говорим?» — прокомментировали съемку очевидцы.

Другой наблюдащий отметил, что, по его мнению, в объектив камеры скорее всего попал обычный воздушный шар.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в небе над Петербургом заметили странный светящийся объект.

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