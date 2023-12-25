Встретил снежком и холодом: новогодняя столица России Суздаль принимает гостей

Кроме зимней погоды, туристов встречают ярмарки и каток

Суздаль открыл свои двери для гостей со всей страны. В древнем городе, который в этом году получил звание новогодней столицы России, стартовали официальные торжества. Отдыхающих ждут яркие концертные номера, вкусные угощения и согревающие поздравления. Праздничные мероприятия продлятся до 7 января. Одним из первых в Суздаль приехал и корреспондент «Известий» Игорь Капориков. Все подробности в его репортаже.

Праздничная и по-настоящему волшебная атмосфера царит в самом сердце древнего города. Суздаль — один из самых красивых городов в составе золотого кольца России — встречает гостей со всей страны.

— Вы сами местные?

— Из Москвы!

— Как вам Суздаль?

— Он как сказка новогодняя.

Он как будто с картинки. Белокаменные и расписные храмы и церкви, деревянные домики с резными наличниками. Сказочные зимние пейзажи.

Еще вчера в Суздале не было снега, но ровно в 12 часов, словно по волшебству, город накрыло белым одеялом, превратив его по-настоящему в сказочный. Кстати, в 2024-м Суздаль не только новогодняя столица России, но главный именинник. Старинному городу исполняется ровно тысяча лет.

Но несмотря на солидный возраст, Суздаль с гордостью принял почетный статус от совсем молодого предшественника — Новосибирска.

Главный зимний волшебник из Великого Устюга лично осмотрел новогоднюю столицу. Дед Мороз прибыл на праздник как полагается, на оленьей упряжке.

«Настроение праздничное! Чувствую, снежка подсыпал, Суздаль праздничный, красивый, нарядный», — поделился Дед Мороз

Именно здесь, в Суздале, будет сконцентрирована душа Нового года. Гостей ждут народные гуляния и забавы, такие как игра в снежки и катание на плюшках.

Самые отчаянные смогут подняться в небо на аэростате или проехать на снегоходах по ледяной реке Каменке. Основные торжества проходят здесь на старинной торговой площади города Суздаль, но никто не забывает про туристические маршруты.

Покровский женский и Спасо-Евфимиев монастыри, памятники деревянного зодчества и, конечно, — сердце города, Суздалевский Кремль.

Не дадут пройти и мимо традиционных ярмарок. Здесь и сувенир подберут из Суздаля и фирменным напитком угостят. Здесь же соленые грузди, варенье из огурцов и главная гордость всех продавцов — медовуха.

Впервые на уложенной булыжниками Красной площади Суздаля в этом году залили каток, где состоялась премьера ледового шоу прославленной фигуристки Ирины Слуцкой «Птицы».

Каток — это не только место для катания, но и символ новогодней столицы. Точнее, холст — на котором жители и гости города создадут иллюстрацию.

«У нас появится на льду уникальный рисунок, который будет сделан лезвиями коньков. Мы соберем уникальные рисунки и попросим гусевских мастеров, сделать нам уникальную хрустальную снежинку», — рассказала министр культуры Владимировской области Ольга Демина.

После двух недель праздничных гуляний снежинку передадут следующей новогодней столице. В 2025 эту роль на себя примерит Киров.