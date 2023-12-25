Россия опередила Запад по производству вооружений

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 39 0

Мантуров: РФ опережает страны Запада по производству вооружений

Россия опередила Запад по производству вооружений

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

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РФ намерена сохранить заданный темп.

Россия перегнала страны коллективного Запада по объему производства вооружений и намерена не потерять заданный темп. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени», — подтвердил министр.

Он также упомянул, что в данный момент в стране ведется активная работа и по государственной программе вооружения, и по той, что будет только утверждаться на период с 2025-го по 2034-й годы.

Россия понимает, что нужно продолжать активно восполнять запасы и сохранять набранный темп. Сколько у Запада получится продолжать эту гонку — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что солдат ВСУ восхитился тактикой России на передовой.

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