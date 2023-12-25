«Серьезная история»: звезда «Дома-2» Ермолаева откровенно рассказала о недуге у сына

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 43 0

Нелли Ермолаева отказалась заводить собаку из-за аллергии у сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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У знаменитости есть веское основание отказать ребенку в появлении собаки или кошки.

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева отказывается заводить домашних животных. Как оказалось, предпосылки тому есть, и дело не только в отсутствии желания.

На премьере мультфильма «Великолепная пятерка» в беседе с 5-tv.ru телеведущая рассказала, что в семье однажды предпринималась попытка завести питомца. Однако, стоило собаке появиться на территории квартиры, как у маленького сына Нелли, Мирона, началась аллергия.

«К сожалению, аллергия большая на собак и кошек у ребенка. Мы на мультики про животных с удовольствием ходим, но, чтобы держать домашнего питомца — пока нет. Это серьезная история, когда аллергическая реакция на шерсть, потому что сразу проявляются покраснения, зуд. Мы однажды приехали к кому-то в гости, у Мирона сразу начинают чесаться в глаза. Мы пошли на анализы и сразу увидели», — рассказала она.

Сама Нелли с детства воспитывалась в окружении животных, поэтому как никто другой знает, что такое правильная культура общения с питомцами.

«Я животных очень сильно обожаю. С самого детства у нас были и кошки, и собаки, и мышки, и черепашки. Кого у нас только не было! Я в прошлом году дарила сыну мини-пига на день рождения, но, к сожалению, не сложилось», — подвела черту она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нелли Ермолаева считает секретом идеальных отношений.

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