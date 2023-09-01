«Женщина как двигатель»: Нелли Ермолаева раскрыла секрет идеальных отношений

Звезда «Дома-2» недавно вышла замуж за коуча и бизнесмена Алексея Смагажевского.

Нелли Ермолаева раскрыла секрет идеальных отношений. Своим взглядом на любовь между мужчиной и женщиной звезда «Дома-2» эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения фэшн-блогера Люси LovaLova.

Летом этого года Нелли Ермолаева вышла замуж за коуча и бизнесмена Алексея Смагажевского. До этого у девушки были отношения с владельцем московской сети ресторанов Кириллом Андреевым, в браке с которым она родила сына Мирона. Также на съемочной площадке «Дома-2» у Ермолаевой был яркий роман с Никитой Кузнецовым. Опираясь на свой жизненный опыт, девушка поделилась, как должны правильно должны взаимодействовать между собой мужчина и женщина.

«Должны быть партнерские отношения, когда вы друг друга поддерживаете во всем. Опять же в начинаниях, когда именно такая колоссальная поддержка идет. Он приходит домой, у него, например, что-то не получается. Ты берешь его за руку и говоришь: «Вместе мы сила. Мы все сможем», — рассказывает звезда «Дома-2».

Нелли Ермолаева отметила, что подобная схема должна работать и в обратную сторону: женщина также должна чувствовать опору и поддержку от своего партнера. Мужчине важно окружать заботой свою любимую, а представительница прекрасного пола в свою очередь по инерции становится для него еще большим источником сил.

«Женщина как двигатель. То есть она постоянно должна мотивировать, вдохновлять мужчину, он тогда может свернуть горы», — уверена звезда «Дома-2».

Своих бывший Нелли Ермолаева называется кармическими партнерами. Несмотря на расставание, девушка благодарна своему экс-супругу Кириллу Андрееву.

«С кем не получается, — это кармические люди. Ты должен пройти какие-то кармические узлы, что-то понять, отработать, где-то сам перетрансформироваться», — уверена звезда «Дома-2».

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