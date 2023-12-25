Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза и Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

Мера была введена еще в прошлом году в качестве ответа на недружественные действия западных стран.

Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза и Украины

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Россия продлила запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Решение принято правительством, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Мера была введена еще в прошлом году в качестве ответной на решение Евросоюза не пропускать грузовой транспорт с российскими и белорусскими номерами. Сегодня кабмин продлевает запрет для западных стран.

При этом предусмотрены исключения: почтовые отправления, дипломатическая почта и гуманитарная помощь. Кроме того, запрет не распространяется на грузовой транспорт с техническим и спортивным оборудованием.

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», — отмечается в сообщении кабмина.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели запрет на импорт из России некоторых видов рыбы и морепродуктов: лосося, трески, минтая и краба.

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