Пришли единицы: на Украине впервые отметили Рождество вместе с католиками

Эфирная новость 43 0

На Украине впервые отметили Рождество вместе с католиками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На ночные службы собрались священники, певчие, приехали журналисты, а вот прихожан было раз, два и обчелся.

На Украине в этом году впервые вместо 7 января официально отмечают Рождество по новоюлианскому календарю, то есть сегодня. Но в храмы раскольников просто никто не пошел, несмотря на объявленный выходной день.

На ночные службы собрались священники, певчие, приехали журналисты, а вот прихожан было раз, два и обчелся. Тем более, что праздничные всенощные проводились в том числе в храмах, которые раскольники захватили у канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ее киевские власти уже давно грозятся объявить вне закона. Священнослужителей преследуют вплоть до тюремного заключения, а имущество приходов отбирают.

 

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.94
0.23 101.29
0.78
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

12:49
«Постоянно»: в Совбезе заявили об иностранных кибератаках на важные объекты РФ
12:45
Стал хромой уткой: Байдена назвали одним из главных лузеров года
12:31
Выбор сделан: Германия поставила украинцев в тупик поздравлением с Рождеством
12:30
ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров
12:29
Российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова
12:25
«На износ»: Ваенга раскрыла причину падения в обморок на спектакле

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
Лечить или наблюдать: какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ
«Весь шоу-бизнес завидует»: Волочкова рассказала об интимном омоложении
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса