Пришли единицы: на Украине впервые отметили Рождество вместе с католиками

На ночные службы собрались священники, певчие, приехали журналисты, а вот прихожан было раз, два и обчелся.

На Украине в этом году впервые вместо 7 января официально отмечают Рождество по новоюлианскому календарю, то есть сегодня. Но в храмы раскольников просто никто не пошел, несмотря на объявленный выходной день.

На ночные службы собрались священники, певчие, приехали журналисты, а вот прихожан было раз, два и обчелся. Тем более, что праздничные всенощные проводились в том числе в храмах, которые раскольники захватили у канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ее киевские власти уже давно грозятся объявить вне закона. Священнослужителей преследуют вплоть до тюремного заключения, а имущество приходов отбирают.