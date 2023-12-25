Эксклюзивный контент от экспертов в сфере культуры: VK и Дзен запускают «Культуру под шубой». С 25 по 29 декабря пользователи ВКонтакте и Дзена получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту от учреждений и деятелей культуры.

В специальном проекте «Культура под шубой» участвуют более 100 учреждений культуры. В их числе: Музей-заповедник Петергоф, Мультимедиа Арт Музей, Приморская сцена Мариинского театра, Музей Фаберже, Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Государственная Третьяковская галерея, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и другие.

Проект открыла российская актриса театра и кино Юлия Пересильд. В ночь с 24 на 25 декабря она провела новогоднюю трансляцию в сообществе ВКонтакте, где подвела итоги года и рассказала о творческих планах на будущий год. Запись трансляции доступна в паблике актрисы.

25 декабря в сообществе ВКонтакте Московской Филармонии пройдет трансляция концерта ансамбля Questa Musica.

На 26 декабря состоится трансляция спектакля «Комната Шекспира» в сообществе ВКонтакте Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.

28 и 29 декабря в паблике ВКонтакте Leoclassics.tv (видеоплатформа об искусстве и культуре) пройдут трансляции специальных новогодних мероприятий. На протяжении проекта в сообществе ВКонтакте портала «Культура.рф» зрители увидят целый марафон «Щелкунчика» в исполнении артистов федеральных и региональных театров.

Помимо этого, в рамках «Культуры под шубой» блогер Никита Тау из проекта «Одиннадцать» ответит в прямом эфире в своем сообществе ВКонтакте на вопросы подписчиков, а Анна Егоян прочтет свои стихи.

«Культурный» новогодний контент можно будет найти и в тематической подборке VK Клипов. Героями видеороликов стали ведущие артисты театра, кино и балета России.

В Дзене историк искусств и ведущая Artifex Алина Сопова опубликует видео на тему «Рецепты к столу от Сальвадора Дали» на канале «Купчиха за чаем. Искусство». Автор документальных фильмов Олег Заянов расскажет о влиянии европейской культуры на Америку. На канале «arts_tobe — просто об искусстве» выйдет материал о новогодних открытках Энди Уорхола для Tiffany& Co.

Больше яркого новогоднего контента можно найти ВКонтакте по хэштэгу #культураподшубой.