«Без правовой основы»: мир может не признать новые границы США в Арктике

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Косачев: мир имеет право не признавать границы США на континентальном шельфе

«Без правовой основы»: мир может не признать новые границы США в Арктике

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вашингтон ранее опубликовал карту, в которой приписал себе новые территории.

Расширение континентального шельфа в Арктике американской стороной не подкреплено международно-правовой основой. Мир может не признавать новые границы США, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

В опубликованных Вашингтоном обновленных картах указано, что континентальный шлейф начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов.

По словам Косачева, США по сей день не ратифицировали Конвенцию ООН, регулирующую морское право. На этом фоне страну можно называть изгоем среди морских держав, считает он. Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что любые вопросы вокруг континентального шельфа должны разрешаться комиссией ООН.

«Сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы», — написал он.

Косачев пояснил, что это дает полное право мировому сообществу не признавать новые границы США. Кроме того, обратил он внимание, решение Вашингтона пошло вопреки интересам его союзников — Токио и Оттавы. В этом американцы «превзошли самих себя».

Госдепартамент США ранее прокомментировал, что у Соединенных Штатов в соответствии с международными документами есть право оберегать ресурсы на данных территориях, а также управлять ими. Там находятся месторождения нефти и газа, а также можно добывать материалы, необходимые для производства аккумуляторов электромобилей.

Континентальный шельф в США назвали подводным продолжением сухопутной территории страны. При этом отметили, что расширение США не повлияет на территориальную целостность России, однако с Канадой и Японией могут возникнуть споры. Известно, что данная зона всегда привлекала внимание России и Канады.

Ранее 5-tv.ru писал, что США расширили свою территорию в Арктике.

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.94
0.23 101.29
0.78
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

12:49
«Постоянно»: в Совбезе заявили об иностранных кибератаках на важные объекты РФ
12:45
Стал хромой уткой: Байдена назвали одним из главных лузеров года
12:31
Выбор сделан: Германия поставила украинцев в тупик поздравлением с Рождеством
12:30
ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров
12:29
Российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова
12:25
«На износ»: Ваенга раскрыла причину падения в обморок на спектакле

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
Лечить или наблюдать: какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ
«Весь шоу-бизнес завидует»: Волочкова рассказала об интимном омоложении
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса