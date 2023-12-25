«Должны заслужить»: как баскетболист Кириленко любит встречать Новый год

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 37 0

Баскетболист Кириленко отметил важность вручения подарков детям на Новый год

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Спортсмен заодно оставил поздравление в честь наступающих праздников.

Баскетболист Андрей Кириленко назвал корреспонденту 5-tv.ru во время посещения с детьми премьеры мультфильма «Великолепная пятерка» свои главные новогодние традиции. Так, по мнению президента Российской федерации баскетбола, важно 31 декабря порадовать наследников подарками.

«Конечно же, все наши дети ждут подарков, и мы постараемся их всех порадовать, но они должны будут заработать их, заслужить, конкурсы какие-нибудь проведем обязательно», — отметил спортсмен.

Он также признался, что ему редко удавалось отметить главный праздник в кругу близких. В этот день, в силу своей профессии, баскетболист часто находился в дороге.

«Огромное количество праздников выпадало на игровые дни, и мы все время играли, зачастую Новый год проводили в самолете. Поэтому сейчас такие моменты, когда ты можешь провести Новый год со своей семьей, очень ценны», — подчеркнул он.

Кириленко также поздравил всех с приближающимся праздником. Он пожелал россиянам чаще заниматься спортом.

«Хотелось бы, чтобы наступающий год был активным, здоровым, энергичным, занимайтесь спортом, играйте в баскетбол, не в хоккей, шутка, в хоккей тоже можно», — подытожил заслуженный мастер спорта России.

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