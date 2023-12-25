Спасет брак? Как раздельный сон влияет на отношения и секс

Могут ли супруги спать в разных постелях и при этом сохранять страсть в своем союзе?

Нужно ли супругам спать дома раздельно, а для интима иметь отдельную спальню? На этот вопрос 5-tv.ru ответила сексолог и психолог Александра Миллер.

Одной из приверженок данной позиции является актриса Кэмерон Диаз: она призналась, что идеальный расклад — это отдельная спальня для каждого супруга и общая для их отношений. По мнению эксперта, такой подход можно считать правильным.

«Во-первых, партнеры засыпают в разное время. У них разные в принципе биологические часы. А если кто-то встал утром, захотел в туалет или попить, а другой, естественно, просыпается. Так нельзя. Все это влияет на то, что человек высыпается или не высыпается, а это, конечно, все влияет на организм в целом», — объяснила Миллер.

Качество сна влияет на то, с каким настроением человек подойдет к пробуждению. Кроме того, есть важный нюанс: утром партнер не успеет сходить в душ и будет выглядеть растрепанным, что приемлемо не для всех.

«Совершенно логично, даже не будучи психологом, сексологом, можно сказать, что мы продляем сексуальное влечение тогда, когда мы выглядим наилучшим образом перед своим половым партнером», — подчеркнула эксперт.

Также один из партнеров может заболеть. В такой период он не только будет в неприглядном виде, но и станет распространителем бактерий.

Поэтому, по словам Миллер, иметь свое личное пространство в семье очень важно. Особенно это заметили в пандемию, добавила эксперт, когда люди начали массово разводиться.

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