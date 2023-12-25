Большая политика: что будет на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Эфирная новость 47 0

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Участники мероприятия уже собираются в Петербурге.

Лидеры стран-участниц ЕАЭС собираются в Петербурге, где Владимир Путин проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Около часа назад в Северную столицу прилетел Александр Лукашенко.

Сейчас в объединение входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В общей сложности это 184 миллиона человек.

У граждан этих стран есть возможность свободно перемещаться, а, главное, работать внутри союза. Не нужно получать для этого специальный патент и дополнительно подтверждать дипломы об образовании.

Для бизнеса ЕАЭС это, прежде всего, единое таможенное пространство и свобода движения товаров, услуг и капитала. Торговый оборот внутри союза за последние девять месяцев составил 90 миллиардов долларов.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на 10%. Сегодня планируется подписать ряд важных документов, в том числе соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Также идут консультации о подобных соглашениях с Египтом, Индией, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Никол Пашинян поехал на саммиты в Россию.

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.94
0.23 101.29
0.78
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

15:56
Суд освободил экс-зампреда ЦБ Корищенко, приговоренного к семи годам
15:50
Что есть даром: в России предложили отменить налог за передачу продуктов нуждающимся
15:45
Россиян теперь смогут призывать на срочную службу в ФСБ
15:35
«Нет препятствий к победе»: как российские снайперы работают под Угледаром
15:22
ВС РФ поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T и склад боевиков ВСУ
15:20
Массовые беспорядки в столице Сербии. Главное

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
«Техники майданных переворотов»: Захарова о влиянии Запада на ситуацию в Сербии
Всем назло: как Фарерские острова дали Дании и ЕС под дых сотрудничеством с Россией
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса